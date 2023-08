Die Deutsche Telekom legte kürzlich frische Quartalszahlen vor, die an sich für wenig Aufsehen sorgten. Die Ergebnisse lagen weitgehend innerhalb der Erwartungen und die Prognose wurde minimal nach oben korrigierte. Das reicht allerdings nicht aus, um die Aktionäre in Freudentaumel zu versetzen. Für größeres Aufsehen sorgten derweil Äußerungen von Telekom-Chef Tim Höttges.Anzeige:Letzterer sprach recht unverhohlen eine Warnung an die Regierung in Berlin aus. Sollte jene nicht endlich etwas an den ungünstigen Voraussetzungen ...

