Nach frischen Preisdaten dürften die US-Aktienmärkte am Freitag zum Start leicht nachgeben. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn taxiert der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer bei 35.085 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex eine weitgehend stabile Wochenbilanz an. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird am Freitag 0,5 Prozent im Minus erwartet. In den USA sind die Erzeugerpreise im Juli etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie legten zum Vorjahresmonat um ...

