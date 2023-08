Der SMI schliesst um 0,61 Prozent tiefer bei 11'081,63 Punkten und damit klar unter dem Tageshoch von 11'162 Punkten vom Morgen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit tieferen Kursen auf breiter Front aus der Sitzung gegangen. Nach zwei stärkeren Tagen mit einer leichten Aufwärtstendenz war vor dem Wochenende die Luft draussen, wobei es vor allem am Nachmittag angesichts einer negativen Eröffnung in den USA noch einmal einen Tick nach unten ging. Gesucht waren indes insbesondere UBS nach der Auflösung aller...

