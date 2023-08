Monterey, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Automobili Pininfarina wird bei der Monterey Car Week im August vertreten sein und ab Donnerstag, dem 17. August, drei Fahrzeuge in einer Privatresidenz und anschließend bei "The Quail" präsentieren.- Eine Weltpremiere ist das erste Fahrzeug der neuen Kollektion von Automobili Pininfarina, ein exquisites Design- und Technik-Meisterwerk für anspruchsvolle Kunden: Der B95.- Darüber hinaus wird das PURA Vision Designkonzept zu erleben sein, das als Inspirationsquelle für die künftigen Luxus-Elektrofahrzeuge von Automobili Pininfarina dient und die DNA der PURA-Designphilosophie ausmacht.- Das dritte vorgestellte Fahrzeug wird der Battista Edizione Nino Farina sein, der in einem neuen Kurz-Dokumentarfilm (https://youtu.be/8DXlUzHRpzM) über die Rennlegende Nino Farina mit Daniele Farina und Paolo Pininfarina zu sehen ist.- Die Monterey Car Week findet vom 11. bis 20. August 2023 in Monterey, im US-Bundesstaat Kalifornien, statt, mit "The Quail, A Motorsports Gathering" am 18. August.- Eine vollständige Übersicht der Fahrzeuge, die in Monterey zu sehen sein werden, ist hier (https://www.dropbox.com/sh/qx7ldm4uwsfmpkx/AABS0V4oVqvtZkZxF_UvBF_1a?dl=0) verfügbar.- Für weitere spannende Inhalte folgen Sie bitte Automobili Pininfarina auf TikTok (https://www.tiktok.com/@automobili_pininfarina).Automobili Pininfarina kehrt in diesem Jahr zur Monterey Car Week zurück und wartet mit einer außergewöhnlichen Präsentation seiner Modellpalette und einem vielversprechenden Ausblick auf die Zukunft auf. Am Donnerstag, dem 17. August, werden drei exquisite Fahrzeuge in einer Privatresidenz und am Freitag, dem 18. August, bei "The Quail, A Motorsports Gathering" ausgestellt.Der B95 feiert seine Weltpremiere und stellt das erste Modell aus einer neuen Kollektion zukünftiger Fahrzeuge von Automobili Pininfarina, sowie ein Sammlerstück für anspruchsvolle Kunden dar. Er wird gestalterische Elemente aufweisen, die vom kürzlich vorgestellten Design-Konzept PURA Vision inspiriert wurden und ein völlig neues Angebot der italienischen Marke darstellen.Die Nachrichtensperre für den B95 endet am Donnerstag, dem 17. August, um 20:00 Uhr PST. Danach wird Automobili Pininfarina sämtliche Details und Bilder, sowie einen Film über das bahnbrechende neue Auto veröffentlichen.Eine Woche lang werden der neue Star und das Designkonzept PURA Vision in der Privatresidenz von Automobili Pininfarina in Monterey, zusammen mit der Battista Edizione Nino Farina gezeigt werden, die im Juli beim Goodwood Festival of Speed ihr dynamisches Debüt gab. Ein faszinierender neuer Kurz-Dokumentarfilm (https://youtu.be/8DXlUzHRpzM), der Geschichte, Charakter und Errungenschaften von Nino Farina erläutert, wird heute in Verbindung mit dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden.Paolo Dellachà, Geschäftsführer bei Automobili Pininfarina, erklärt: "Mich begeistert die Aussicht, dass Automobili Pininfarina in diesem Jahr auf der Monterey Car Week für Wirbel sorgen wird und unsere Kunden, Handelspartner und Fans mit einer Kollektion wunderbarer neuer Fahrzeuge erfreuen wird."Dies ist eine entscheidende Phase in der Entwicklung von Automobili Pininfarina. Bei der Gründung des Unternehmens im Jahr 2018 war es unser Ziel, der weltweit erste Hersteller von rein elektrischen Luxusautos zu werden. Wir wollten die Träume unserer Kunden konzipieren, entwerfen und realisieren. Ich bin unglaublich stolz darauf, jetzt zu enthüllen, was wir für unsere Kunden und Fans im Jahr 2023 vorbereitet haben."Es ist weltweit das erste Mal, dass diese Sondermodelle gemeinsam präsentiert werden, angeführt von dem außergewöhnlichen neuen B95 - einem völlig neuen Angebot, das von unserem kürzlich vorgestellten Designkonzept PURA Vision inspiriert wurde."NORDAMERIKA-DEBÜT: BATTISTA EDIZIONE NINO FARINANach seiner Weltpremiere und seinem erfolgreichem Debüt beimGoodwood Festival of Speed im Juli, wird die Battista Edizione Nino Farina erstmals in Nordamerika der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist eine Hommage an die Legende Nino Farina, dem Neffen von Battista 'Pinin' Farina, mit maßgeschneiderten Außen- und Innenausführungen, sowie exquisiten Details als gestalterische Referenz an die Erfolge des Rennfahrers. Aus der zweiten Design-Edition werden jeweils nicht mehr als fünf Exemplare aus dem Battista-Portfolio existieren, die auf den ebenso seltenen wie begehrten Battista Anniversario folgt.Die Markteinführung von Battista Edizione Nino Farina wird von der Produktion eines neuen Kurz-Dokumentarfilms über den legendären Rennfahrer begleitet, in dem die Familienmitglieder Daniele Farina und Paolo Pininfarina die unglaubliche Lebensgeschichte von Nino erzählen. Mit historischen Aufnahmen der ersten F1 World Champion-Auflage, sowie emotionalen Geschichten von den Menschen, die ihn am besten kannten, ist es eine eindrucksvolle Hommage an den berühmten Sohn der italienischen Familie. Der Film kann hier (https://youtu.be/8DXlUzHRpzM) angesehen werden, und die neuesten Inhalte von Automobili Pininfarina sind auf dem kürzlich von der Marke auf den Markt gebrachten TikTok-Kanal unter diesem Link (https://www.tiktok.com/@automobili_pininfarina) zu finden.PURA VISION ERSTMALS ÖFFENTLICH PRÄSENTIERTDas neue Designkonzept PURA Vision, das die PURA-Designphilosophie von Automobili Pininfarina begründet und als Inspirationsquelle für das künftige Fahrzeugportfolio dient, wird in der "Car Week"-Privatresidenz des Unternehmens in Carmel Valley gezeigt werden und dort seine physische Weltpremiere erleben. Mit seinen eleganten Konturen und dramatischen Proportionen, markiert es eine neue Ära der elektrischen Luxusklasse. PURA Vision transformiert auf unbeschwerte Weise die DNA emblematischer Automobildesigns der Vergangenheit, um die Zukunft von Automobili Pininfarina zu definieren - als ein wunderschönes elektrisches luxuriöses Nutzfahrzeug (e-LUV) von unverwechselbarer Präsenz.Weitere Informationen:automobili-pininfarina.com/media-zoneInformationen zu Automobili PininfarinaAutomobili Pininfarina hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und beschäftigt ein Team erfahrener Automobilmanager von Luxus- und Premium-Automarken. Die Modelle Battista hyper GT und alle zukünftigen Modelle werden von Hand in Italien konzipiert, entwickelt und gefertigt und unter dem Markennamen Pininfarina in allen führenden globalen Märkten angeboten. Das neue Unternehmen zielt darauf ab, die begehrteste und nachhaltigste Luxusautomarke der Welt zu werden. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Beteiligung von Mahindra & Mahindra Ltd. und wurde nach der Unterzeichnung einer Markenlizenzvereinbarung zwischen Pininfarina S.p.A. und Mahindra & Mahindra Ltd. in Automobili Pininfarina umbenannt. Pininfarina S.p.A. übernimmt eine einflussreiche Rolle bei der Unterstützung von Design- und Produktionskapazitäten und bringt dabei seine einzigartige 94-jährige Erfahrung bei der Herstellung vieler der weltweit bekanntesten Automobile ein.DER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA (PRESSEKIT (https://automobili-pininfarina.com/media-hub/press-kitsmedia-hub-nav))Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das jemals in Italien entworfen und gebaut wurde. Es bietet eine Performance, an die kein straßentauglicher Sportwagen mit Verbrennungsmotor heranreicht. Schneller als ein heutiger Formel-1-Rennwagen, mit einem Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden, 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.340 Nm: Der Battista vereint eine überragende Ingenieursleistung und extreme Technik zu einem emissionsfreien Paket. Die 120 kWh-Batterie des Battistas versorgt vier Elektromotoren - einer an jedem Rad - mit einer kombinierten WLTP-Reichweite von bis zu 476 km (US-EPA-Reichweite: 300 Meilen) mit einer einzigen Aufladung. 