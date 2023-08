Shell PLC: Kräftige Nachfrage nach Rohöl treibt die Ölpreise an!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: SHELL



Rückblick: Shell gehört zu den größten Energieunternehmen der Welt und auch zu den relevantesten Vertreibern von Kraft- und Schmierstoffen. Die Endprodukte des Unternehmens umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. Die Aktie bewegte sich in den letzten Monaten seitwärts. Dabei hat sich eine Dreiecksformation ausgebildet. Die Kurse notieren über den gleitenden Durchschnitten EMA-50 und EMA-20.

Meinung: Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet wegen einer kräftigen Nachfrage nach Rohöl einen weiteren Anstieg der Kurse von Brent, WTI & Co. Durch einen starken Flugverkehr, einem erhöhten Ölverbrauch bei der Stromerzeugung und einem robusten Verbrauch in China erreicht die globale Ölnachfrage derzeit Rekordhöhen. Auch Kürzungen der Fördermenge in Saudi-Arabien und Russland sollten der jüngsten Aufwärtsbewegung der Ölpreise weiteren Schub verleihen. Ein Ausbruch aus der Dreiecksformation nach oben wäre der lange erwartete Befreiungsschlag für die Shell-Aktie.

Chart vom 11.08 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 28.34 EUR



Setup: Bei Kursen über 28.68 Euro ließe sich eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades könnte man nach dem Einstieg unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Shell ist neutral



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SHELL



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.