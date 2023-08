DJ Texas verklagt Shell nach Brand in einer Anlage in Houston

Von Jenny Strasburg

HOUSTON (Dow Jones)--Der Bundesstaat Texas hat den britischen Ölriesen Shell und den anderen Eigentümer eines petrochemischen und Raffineriekomplexes in der Nähe von Houston, der im Mai in Brand geraten war, wegen angeblicher Umweltschäden verklagt. Der texanische Generalstaatsanwalt schreibt in seiner Anklage, der Großbrand habe "große Mengen" an Schadstoffen in der Luft und illegale Abwassereinleitungen in nahe gelegene Gewässer verursacht. Die Zivilklage, die am 7. August im Namen der texanischen Kommission für Umweltqualität beim Bezirksgericht in Travis County, Texas, eingereicht wurde, fordert einen nicht näher bezifferten Schadenersatz von mehr als 1 Million Dollar und andere Entlastungen im Zusammenhang mit angeblichen Umweltverstößen am Standort Deer Park.

Nach Angaben des Staates wurden bei der tagelangen Brandbekämpfung "riesige Mengen Wasser" eingesetzt, um Teile der weitläufigen Chemieanlage von Shell zu kühlen, was dazu führte, dass mindestens 68,7 Millionen Gallonen Abwasser unrechtmäßig in einen Regenwasserteich und in den nahe gelegenen Houston Ship Channel eingeleitet wurden. Der Klage zufolge ließ Shell außerdem zu, dass weitere, nicht näher bezeichnete Mengen an Abwasser durch eine Wasseraufbereitungsanlage flossen, und zwar in einer Menge, die über das zulässige Maß hinausging. Die Abwässer flossen durch einen Entwässerungsgraben, der sowohl die chemische Produktionsanlage von Shell als auch die benachbarte Raffinerie einer Tochtergesellschaft der staatlichen mexikanischen Ölgesellschaft Petróleos Mexicanos (Pemex) durchquerte, die unter dem Namen Deer Park Refining Limited Partnership firmiert. Sowohl Shell als auch das Unternehmen im Besitz von Pemex sind als Beklagte benannt.

Ein Sprecher von Shell sagte am Samstag, dem Unternehmen sei die Klage bekannt; es äußere sich nicht zu anhängigen Rechtsstreitigkeiten. Er sagte, Shell untersuche weiterhin die Brandursache und baue den beschädigten Teil der Anlage wieder auf. Pemex reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. Schwerwiegende Freisetzungen von Chemikalien, Öl, Dämpfen und anderen Stoffen in US-amerikanischen Chemiewerken und Raffinerien, die zu Verletzungen, Evakuierungen oder anderen schwerwiegenden Folgen führten, nahmen nach Angaben der American Fuel and Petrochemical Manufacturers, einer US-amerikanischen Handels- und Lobbygruppe, während der Pandemie zeitweise zu. Die Häufigkeit solcher Vorfälle, die von den Unternehmen gemäß den von der Industrie festgelegten Standards selbst gemeldet werden, ist im Vergleich zu den Werten von vor zehn Jahren zurückgegangen, stieg jedoch im Jahr 2021 in den US-Chemiewerken an. Auch in vier der letzten fünf Jahre haben sie in US-Raffinerien zugenommen, wie die AFPM-Daten zeigen.

Zusätzlich zu der von Texas eingereichten Klage sieht sich Shell mit Privatklagen im Namen von mehr als zwei Dutzend Mitarbeitern und Auftragnehmern konfrontiert, die vorbringen, während des Brandes verletzt und schädlichen chemischen Dämpfen ausgesetzt worden zu sein. Ein leitender Angestellter von Shell in der Chemiefabrik sagte im Mai gegenüber Reportern, dass bei dem Brand 15 Personen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden, die später alle wieder entlassen wurden. Das Unternehmen hat erklärt, dass es sich für die Sicherheit und das Wohlergehen der Arbeiter und der Gemeinden in der Nähe seiner Anlagen einsetzt. Die Abwassereinleitungen in Deer Park begannen am 5. Mai, als das Feuer ausbrach, und dauerten mindestens bis zum 26. Mai, wie es in der Klage des Bundesstaates heißt.

"Nach dem Ausbruch des Brandes in der Shell-Chemieanlage wurden große Mengen an Luftschadstoffen in die Umwelt abgegeben, darunter riesige schwarze Rauchschwaden und große Flammen aus den Fackeln der Anlage", heißt es in der Klage des Bundesstaates. Zu den Produkten, die sich entzündeten, gehörten Benzin und schweres Gasöl, heißt es unter Berufung auf Informationen von Shell. Es wird hinzugefügt, dass das Unternehmen die freigesetzten oder emittierten Substanzen nicht vollständig bewertet hat. In der Klage wird behauptet, dass die Freisetzungen in der Luft konzentriert genug waren und lange genug andauerten, um Menschen, Tiere und die Vegetation zu gefährden.

Shell erklärte zum Zeitpunkt des Brandes, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung in der Nähe der Chemieanlage. Auch die texanische Kommission für Umweltqualität teilte damals mit, dass bei den von Mitarbeitern und Auftragnehmern während des Brandes durchgeführten Luftüberwachungen "keine besorgniserregenden Werte" festgestellt worden seien.

Im Jahr 2021 gab Shell bekannt, dass es seinen 50-prozentigen Anteil an der Rohölraffinerie im Deer-Park-Komplex an seinen Partner Pemex verkaufen würde, da das in London ansässige Unternehmen seine Raffinerien in den USA verkleinern will. Der Verkauf wurde Anfang 2022 abgeschlossen. Die angrenzende Petrochemieanlage, die aus den 1940er Jahren stammt, bleibt zu 100 Prozent im Besitz von Shell.

Das Unternehmen ist seit mehr als 90 Jahren in Deer Park vertreten. In der Chemieanlage Deer Park werden Ethylen und Isopren für die Verwendung in Farben, Kunststoffen, Insektiziden und anderen Produkten sowie Aceton und Phenol für Farbstoffe, Agrarchemikalien und andere Anwendungen hergestellt. Normalerweise ist die Anlage 24 Stunden am Tag in Betrieb, aber Teile des Werks sind durch den Brand im Mai noch immer beschädigt.

Führungskräfte von Shell sagten Analysten im Juli, dass die Reparaturen nach dem Brand in Deer Park das Chemiegeschäft weiter belasten werden, ohne jedoch eine Kostenschätzung abzugeben. Das Unternehmen überprüft derzeit sein globales Chemiegeschäft, das nach Angaben von Shell-Führungskräften hinter den Wettbewerbern und den eigenen Leistungszielen zurückgeblieben ist.

