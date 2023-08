Der Leitindex schliesst um 0,26 Prozent höher auf 11'110,11 Punkten. Der SLI mit den 30 wichtigsten Aktien rückt um ebenfalls 0,26 Prozent vor und der breite SPI um 0,21 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag in einer wenig bewegten Sitzung etwas fester geschlossen. Dabei verlief das Geschäft bei eher dünnen Umsätzen in ruhigen Bahnen. Die Anleger seien wieder vorsichtiger geworden, nachdem die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus von den durchwachsenen US-Inflationsdaten einen Dämpfer erhalten hätten, kommentierte ein Händler.

