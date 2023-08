Die Netflix-Aktie hat nach den unter dem Strich nicht überzeugenden Zahlen zuletzt in einem schwachen Gesamtmarkt korrigiert. Doch neben einigen zuletzt positiven Analystenstimmen kommt in einem bestimmten Geschäftsfeld neuer Schwung. Der Videostreaming-Dienst Netflix macht den nächsten Schritt ins Spiele-Geschäft. In Großbritannien und Kanada wird nun ein Cloud-Angebot getestet, bei dem Games über das Netz gespielt werden können. Ziel sei es, die Technologie zum Spielestreaming und den Controller ...

