Netflix hat am Montagabend den nächsten Schritt in die Gaming-Welt verkündet. In Großbritannien und Kanada wird nun ein Cloud-Angebot getestet, bei dem Spiele über das Netz gespielt werden können. Gelingt es dem Streamingdienst, sich in der Sparte zu etablieren, würde die Marktmacht noch erheblich ausgeweitet. Laut dem amerikanischen Markforschungsinstitut Grand View Research dürfte der globale Cloud-Gaming-Markt von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 46 Prozent ...

