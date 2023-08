Schlüchtern (ots) -Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern (www.bien-zenker.de), hat zum Start des neuen Ausbildungsjahres seine neuesten Mitarbeiter begrüßt: Mit 14 neuen Berufseinsteigern lernen bei Bien-Zenker insgesamt 46 Auszubildende und Studierende aller Jahrgänge und machen das Unternehmen zu einem der bedeutendsten Ausbildungsbetriebe der Region. Neben den angehenden Industriekaufleuten, Bauzeichnern, Zimmerern, Fachinformatikern, einer Fachkraft für Lagerlogistik sowie einer Studentin des Bauingenieurwesens haben im August auch fünf Fachoberschüler ihr Praxisjahr bei Bien-Zenker begonnen."Wir freuen uns, diesen vielen jungen Menschen einen optimalen Einstieg in die Berufswelt zu ermöglichen", sagt Christian Garke, kaufmännischer Geschäftsführer bei Bien-Zenker. "Als Ausbildungsbetrieb zeichnet Bien-Zenker aus, dass wir hochmoderne Verwaltungs-, Planungs- und Fertigungsverfahren mit traditionellem handwerklichen Können paaren, und das ist auch der tagtägliche Garant für das Gelingen der Hausträume unserer Bauherren. Und deshalb ist es uns besonders wichtig, die dafür benötigten hochqualifizierten Mitarbeiter selbst auszubilden. Dabei vermitteln wir ihnen auch die Leidenschaft für das perfekte Haus, die uns und sie zu Höchstleistungen befähigt."Während in anderen Unternehmen Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, überzeugt Bien-Zenker mit einem hervorragenden Ausbildungskonzept. Die Qualität der Ausbildung und die individuelle Förderung der Auszubildenden stehen dabei im Vordergrund. Ein gutes Betriebsklima, optimale Arbeitsbedingungen und eine intensive Betreuung durch die Ausbilder sind beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Um den jungen Kollegen den Einstieg zu erleichtern, startete das Ausbildungsjahr gleich mit einer übergreifenden Einführungsveranstaltung, die das Knüpfen erster Kontakte und das Zurechtfinden auf dem Werksgelände erleichterte. Um das Kennenlernen untereinander und mit den Auszubildenden der anderen Jahrgänge zu stärken, ist für Ende August ein dreitägiger Ausflug geplant, bei dem Abenteuer, Spaß und Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Dass die Bien-Zenker Auszubildenden regelmäßig mit Bestnoten abschließen und zu den Jahrgangsbesten gehören, bestätigt das Ausbildungskonzept und unterstreicht die Qualität der Ausbildung und die Motivation der Auszubildenden.Das Bewerbungsverfahren für den nächsten Jahrgang läuft bereits: Wer im August 2024 eine Ausbildung, ein duales Studium oder ein Praktikumsjahr im Rahmen der Fachoberschule bei Bien-Zenker beginnen möchte, kann sich schon jetzt online für seinen zukünftigen Traumjob bei Bien-Zenker bewerben.Weiterführende Links:https://www.bien-zenker.dehttps://go.bien-zenker.de/bewerbungÜber Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.www.bien-zenker.de/go/appwww.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/5580605