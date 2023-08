Die Nvidia-Aktie scheint ihre jüngste Erholungsbewegung auch am zweiten Handelstag der Woche fortzusetzen. Nachdem die Papiere des Tech-Giganten am gestrigen Montag bereits mehr als sieben Prozent zugelegt haben, stehen am Dienstag im vorbörslichen Handel ebenfalls grüne Vorzeichen vor der Aktie: Ein Schweizer Analystenhaus hat sich positiv geäußert. Nach Ansicht der UBS ist es an der Zeit, dass die Anleger Nvidia stärker ins Visier nehmen, wie CBNC am Dienstag berichtet. UBS-Analyst Timothy Arcuri ...

Den vollständigen Artikel lesen ...