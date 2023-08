Die neu nur noch auf die Serienteilefertigung spezialisierte Feintool-Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2023 den Umsatz gesteigert und im weitergeführten Geschäft einen Gewinn erzielt.Lyss - Die neu nur noch auf die Serienteilefertigung spezialisierte Feintool-Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2023 den Umsatz gesteigert und im weitergeführten Geschäft einen Gewinn erzielt. Unter Einbezug des im Juni abgeschlossenen Verkaufs des Investitionsgütergeschäfts an die deutsche Certina Group resultiert allerdings ein Verlust. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 450,0...

Den vollständigen Artikel lesen ...