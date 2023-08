Die hochmoderne Einrichtung spiegelt das Geschäftswachstum in Nordamerika und Europa wider

Biocytogen Pharmaceuticals (HKEX: 02315; "Biocytogen"), ein Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Validierung neuartiger antikörperbasierter Therapeutika und spezialisierter Tiermodelle für Partner rund um den Globus, gibt heute die Eröffnung einer neuen 37.000 Quadratfuß großen Anlage in Waltham, US-Bundesstaat Massachusetts, für seine US-Tochtergesellschaft Biocytogen Boston Corporation ("Biocytogen Boston") bekannt. Die hochmoderne Anlage an der 300 Third Avenue wird die Arbeitsfläche von Biocytogen Boston verdreifachen und bietet ein klimatisiertes Vivarium mit 4.000 Käfigen, Zellkultur- und Verfahrensräume sowie ein offen angelegtes Konzept, das die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Kunden erleichtert.

Der neue Standort wird sich auf präklinische Auftragsforschungsdienstleistungen und den Vertrieb von spezialisierten Tiermodellprodukten (zusammenfassend als "BioMice" bezeichnet) konzentrieren, um auf die steigende Nachfrage nach Projekten in Nordamerika und Europa zu reagieren. Als einer der weltweit führenden Anbieter humanisierter Tiermodelle bietet Biocytogen mehr als 500 Stämme dieser spezialisierten Mäuse an, um neue Antikörper und zellbasierte Therapeutika in vivo zu entwickeln und zu testen. Darüber hinaus sind das Flaggschiff-Modell RenMab von Biocytogen und seine RenMice-basierten Plattformen der zweiten Generation leistungsstarke Werkzeuge zur Entdeckung neuer vollständig humaner Antikörper, die zu verschiedenen therapeutischen Modalitäten weiterentwickelt werden können, etwa nackte Antikörper, bi- und trispezifische Antikörper, bispezifische ADC, CAR-T und CAR-NK. Neben den Forschungs- und Technologieteams wird der neue Standort des Unternehmens die expandierenden Geschäftsentwicklungsinitiativen von Biocytogen unterstützen, wie den Aufbau neuer Kundenpartnerschaften und der Auslizenzierung neuer Produkte.

Dr. Qingcong Lin, Senior Vice President bei Biocytogen und CEO bei Biocytogen Boston, kommentiert: "Mit diesem Schritt schlagen wir ein spannendes neues Kapitel für Biocytogen auf. Die Anstrengungen unseres Teams bei der Bereitstellung hochwertiger präklinischer Modelle und Dienstleistungen haben in den vergangenen 5 Jahren zu einem exponentiellen Wachstum unseres Unternehmens in Nordamerika und Europa geführt. Wir begrüßen die Möglichkeit, unser Engagement für experimentelle Spitzenleistungen, die unsere Kunden erwarten, in einem größeren Maßstab fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, bestehende und mögliche neue Kunden und Partner an diesem hochmodernen Standort zu empfangen, um die weitere Zusammenarbeit zu beschleunigen."

Dr. Yuelei Shen, Gründer, President und CEO bei Biocytogen, erklärt: "Seit der Gründung von Biocytogen in Worcester, Massachusetts, hat sich der Großraum Boston zu einer wichtigen Region für den Vertrieb der Tiermodellprodukte von Biocytogen entwickelt. In den letzten 14 Jahren ist das Portfolio unseres Unternehmens gewachsen und umfasst nun auch Dienstleistungen im Bereich der pharmakologischen Prüfung und seit kurzem auch Dienstleistungen im Bereich der Antikörperentdeckung sowie der Forschung und Entwicklung von Antikörpern. Ich bin davon überzeugt, dass diese neue Einrichtung ein wichtiger Katalysator für unser Unternehmen sein wird, um neue Partner und Kunden zu gewinnen, die bei der Erforschung von Antikörperwirkstoffen erfolgreich sein wollen."

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen nutzt seine proprietären Mäuseplattformen RenMab/RenLite/RenNano für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer/multispezifischer Antikörper und Nanokörper und hat seine In-vivo-Screening-Plattformen für die Wirksamkeit von Arzneimitteln und sein umfassendes Know-how in der klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt durch, um für mehr als 1000 Zielmoleküle Antikörpermedikamente der ersten und/oder besten Klasse zu entwickeln, das als Projekt Integrum (RenMice HiTS Plattform) bekannt ist. Bis zum 30. Juni 2023 wurden Mitentwicklungs-, Auslizenzierungs- und Abtretungsvereinbarungen für 50 therapeutische Antikörper sowie 42 RenMice-Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen auf der ganzen Welt abgeschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Die Pipeline von Biocytogen umfasst 10 Kernprodukte im Rahmen von Partnerschaften, die für eine Reihe von klinischen Vermögenswerten begründet wurden. Die Untermarke des Unternehmens, BioMice, umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Tiermodellprodukten und präklinischen Auftragsforschungsdienstleistungen für Kunden in aller Welt. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen unter www.biocytogen.com.

Contacts:

Medienkontakt

jframe@biocytogen.com

Allgemeine Anfragen

Biocytogen Boston Corporation

300 Third Avenue, 6th Floor

Waltham, MA 02451

info@biocytogen.com