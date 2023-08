DJ PTA-Adhoc: Philomaxcap AG: Beendigung der finanziellen Unterstützung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/16.08.2023/22:20) - Beendigung der finanziellen Unterstützung

München, 16. August 2023: Die Hauptaktionäre der Philomaxcap AG, die Philocity Global GmbH und die Capana Swiss Advisors AG, haben heute gegenüber dem Vorstand der Philomaxcap AG erklärt, angesichts der nach wie vor laufenden Anfechtungsklagen gegen die Hauptversammlungsbeschlüsse aus August 2022 und der damit einhergehenden fehlenden wirtschaftlichen Perspektive ihre finanzielle und sonstige Unterstützung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Da es sich bei den beiden Hauptaktionären um die alleinigen Finanzierungsquellen der Gesellschaft handelt und der Vorstand derzeit keine anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten sieht, geht der Vorstand davon aus, dass die Gesellschaft bei unveränderter Sachlage nach Ausschöpfung der aufgrund der Finanzierungszusagen noch verfügbaren Mittel zahlungsunfähig und in der Folge verpflichtet sein wird, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen.

