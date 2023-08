DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 15.731 Pkt - Synbiotic plus 40%

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein kleiner Nebenwert hat den Handel mit deutschen Aktien am Mittwochabend nach Xetra-Schluss dominiert, wie ein Händler von Lang & Schwarz am Abend erklärte. Bei extrem hohen Umsätzen wurden Synbiotic 40 Prozent hochgekauft. Der Titel des Cannabis-Unternehmens hatte bereits im Xetra-Handel um 30 Prozent haussiert. Hintergrund dürfte die Cannabis-Legalisierung durch das Bundeskabinett gewesen sein. "Der Wert spricht eine bestimmte Gruppe von Anlegern an, die sich womöglich zum Kauf in den Sozialen Medien abgesprochen haben", erläuterte der Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.731 15.789 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

