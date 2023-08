Der Elektrokomponentenhersteller Schaffner soll in neue Hände übergehen: Das amerikanisch-schweizerische Sensorikunternehmen TE Connectivity legt ein öffentliches Kaufangebot für den Solothurner Industriekonzern vor.Schaffhausen / Luterbach - Der Elektrokomponentenhersteller Schaffner soll in neue Hände übergehen: Das amerikanisch-schweizerische Sensorikunternehmen TE Connectivity legt ein öffentliches Kaufangebot für den Solothurner Industriekonzern vor. Konkret bietet TE Connectivity 505 Franken je Schaffner-Aktie, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag in einem gemeinsamen Communiqué mitteilten.

Den vollständigen Artikel lesen ...