NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom nach Zahlen von 22,50 auf 24,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang des Bahntechnikkonzerns im ersten Geschäftsquartal 2024 sei solide gewesen und habe deutlich über ihrer Schätzung gelegen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze allerdings hätten die Erwartungen verfehlt./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

