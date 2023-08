Die Adobe-Aktie hat in den vergangenen drei Monaten - dank des KI-Booms - ähnlich stark wie die Nvidia-Aktie performt. Während beim Highflyer schlechthin in diesem Zeitraum rund 44 Prozent Plus zu Buche stehen, haben auch die Adobe-Papiere beachtliche 31 Prozent zugelegt. Und Experten sehen nicht nur gewaltiges Aufwärtspotenzial, sondern trauen Adobe ganz Großes zu. Adobe habe derzeit das beste Angebot an künstlicher Intelligenz unter den Softwareunternehmen, sagte Jim Cramer von CNBC am Donnerstag ...

