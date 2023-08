Das von der Bundesregierung am 16.08.2023 auf den Weg gebrachte Solarpaket I soll u. a. die Inbetriebnahme sogenannter "Balkonkraftwerke" erleichtern. Das Gesetzespaket für Photovoltaikanlagen soll idealerweise Anfang 2024 in Kraft treten. Ziele des Pakets sind z. B. weniger Bürokratie und eine mögliche höhere Leistung der Solaranlagen.Balkonkraftwerke in Privatschutz Hausratversicherung abgesichertDarauf reagiert die Zurich Gruppe Deutschland: Ab dem 22.08.2023 sichert sie Balkonkraftwerke im Rahmen ...

