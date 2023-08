Wien (www.fondscheck.de) - Wie aus Daten des Analysehauses Morningstar hervorgeht, die FONDS professionell ONLINE ausgewertet hat, haben Anleger in den drei Monaten Mai, Juni und Juli in Summe mehr als 130 Millionen Euro aus den fünf Fonds des Nachhaltigkeitsspezialisten Ökoworld abgezogen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...