Reingehört bei FrequentisIm Interview mit börsenradio.at sagt Frequentis-CEO Norbert Haslacher zum Auftragseingang: "Die 208 Mio. Euro Auftragseingang im 1. Halbjahr waren ein toller Erfolg unserer Sales Teams in fast allen Regionen und den beiden Geschäftssegmenten Air Traffic Management und Public Safety. Wir verfolgen zwei Megatrends, zum einen Sicherheit. Dieser Trend ist aufgrund der aktuellen globalen Situation sehr intakt. Auch der Trend Mobilitätsbedürfnis von Menschen und Waren ist intakt. Das ist am prognostizierten Flugverkehrsaufkommen absehbar. Diese zwei Megatrends sind sehr unterstützend in unseren Vertriebsaktivitäten."Zu den Kapazitäten: "Wir ändern unser Geschäftsmodell zunehmend hin zu ...

