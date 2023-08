Preiskampf im chinesischen E-Automarkt ist noch nicht beendet. Tesla senkt erneut die Preise und löst damit die nächste Phase des Kampfes.Der Elektroautobauer Tesla (US88160R1014) hat in China erneut die Preise für einige Modelle gesenkt. So gibt es das Modell Y in der Top-Version nun schon ab 349.900 Yuan, was einer Reduzierung des Preises um 4,86 % entspricht. Auch die etwas günstigere Long-Range-Variante wurde im gleichen prozentualen Bereich reduziert. Keinen Preisnachlass wird es indes für die Basis-Variante des Model Y geben. Darüber hinaus hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...