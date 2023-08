The following instruments on XETRA do have their first trading 21.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.08.2023Aktien1 SE0010547075 FlexQube AB2 GRS522003003 Real Consulting IT Business Solutions S.A.3 CA11222H3099 Brompton Oil Split Corp.4 CA35089X2068 Four Nines Gold Inc.5 US1689351047 China Gas Holdings Ltd. ADR6 NO0012928805 Nordic Aqua Partners ASAnleihen1 US15189TBF30 CenterPoint Energy Inc.2 US38141GA385 The Goldman Sachs Group Inc.3 DE000DD5A4G6 DZ BANK AG4 AU3CB0301810 International Finance Corp.5 XS2672278889 Asian Development Bank (ADB)6 XS2671666688 Danske Bank A/S7 DE000A351XK8 DZ HYP AG8 XS2671251127 Sparebank 1 SR-Bank ASA9 XS2667626233 Virgin Money UK PLC