Infineon-Aktien ISIN: DE0006231004 bewegten sich bis vor kurzem in einem schwankungsanfälligen Aufwärtstrend, der jetzt gebrochen ist. Seit dem 01. August bewegt sich die Aktie nach unten. An der Unterstützung könnte es sich jetzt entscheiden, ob der Trendwechsel vollzogen wird oder ob wir doch noch den Test der 30-Euro-Marke sehen. Die Chartindikatoren zeigen keine klare Richtung, was aber Hoffnung machen kann, sind die leicht gestiegenen Umsätze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...