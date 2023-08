Auto1 Group-Aktien ISIN: DE000A2LQ884 gehören in der vergangenen Handelswoche mit über sechs Prozent minus zu den größten Verlierern im SDAX. Unsere letzte Trading-Idee vom 14. August hatte nicht funktioniert, weil unser Einstiegskurs nicht erreicht wurde. Wenn man sich den Chart anschaut, war das auch gut so. Denn der Kurs hat trotz einer dreifachen Unterstützung von Kursen um 8,00 Euro auf bis zu 7,384 Euro im Tagesverlauf am Freitag nachgegeben. ...

