Wien (www.fondscheck.de) - Anna-Katharina Coenen wird per Anfang des vierten Quartals dieses Jahres Chief Risk Officer und damit Mitglied des Executive Committee von HSBC Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Sie trete die Nachfolge von Nik Speer an, der die Bank zum Quartalsende auf eigenen Wunsch verlasse. Darüber informiere die Bank in eigener Sache. ...

