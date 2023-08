Wie kann sich eine Aktie in acht Jahren ver-80-fachen? Nvidia-Gründer Huang ging vor einigen Jahren aufs Ganze und wurde mit dem Nebenbei-Durchbruch bei der Künstlichen Intelligenz belohnt.Im Jahr 2015 bei Erstempfehlung von Nvidia im Börsenbrief AKTIONÄR HSR stand der Nvidia-Hot-Stock bei 5,24 Euro. Heute notiert die Aktie bei 414 Euro. Was hat die Explosion ausgelöst? Auch und vor allem großer Mut des Managements.Nvidia-Chef Huang erklärte unlängst in Los Angeles: Im Jahr 2018 war ein "Ich-verwette-die-Firma-Moment", ...

