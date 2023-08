Ermöglicht Händlern die sichere Annahme von persönlichen, kontaktlosen Zahlungen überall

Sephora ist erster Kunde

J.P. Morgan Payments kündigt heute die Einführung von Tap to Pay auf dem iPhone für seine Händlerkunden in den USA an. Die Lösung ermöglicht es Händlern, kontaktlose Zahlungen mit ihren iPhones zu akzeptieren, ohne dass dazu ein spezielles Kartenlesegerät oder zusätzliche Hardware erforderlich ist.

Händler können jetzt mit einem iPhone kontaktlose Zahlungen annehmen ein physisches Terminal ist dazu nicht erforderlich. Das Ergebnis ist ein differenziertes Zahlungserlebnis, bei dem Händler und ihre Kunden überall dort bezahlen können, wo ein Wi-Fi- oder Mobilfunknetz vorhanden ist. Dies ermöglicht einen schnellen und nahtlosen Bezahlvorgang. Die Lösung gibt Händlern die Möglichkeit, Zahlungen überall im Geschäft oder unterwegs zu akzeptieren.

Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments bei J.P. Morgan, dazu: "Die heutige Bekanntgabe ist ein wichtiger Moment für die Entwicklung unseres Unternehmens. Die Verbesserung der Möglichkeiten für Verbraucher, mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode zu bezahlen, ist Teil unseres umfassenderen, kundenorientierten Ansatzes zur Vereinfachung der Omnichannel-Zahlungsakzeptanz für unsere Händlerkunden. Da sich die Zahlungsbedürfnisse der Verbraucher weiterhin rasant entwickeln, ist dies ein wichtiger Beleg dafür, dass wir in der Lage sind, Innovationen in großem Maßstab zu entwickeln, um unsere Händlerkunden bei dieser laufenden Transformation zu unterstützen."

Sephora ist der erste Kunde von J.P. Morgan Payments, der Tap to Pay auf dem iPhone einsetzt, das derzeit in allen seinen US-Filialen eingeführt wird. Mit Tap to Pay auf dem iPhone können die Beauty Advisors von Sephora kontaktlose Kredit- und Debitkarten, Apple Pay sowie weitere digitale Geldbörsen überall im Geschäft akzeptieren, indem sie einfach ihr iPhone und die mobile Point of Sale App benutzen ohne zusätzliche Hardware und unabhängig von der Höhe des Einkaufs. Tap to Pay auf dem iPhone ist ein wichtiger Bestandteil der Produktstrategie von J.P. Morgan Payments, die darauf abzielt, nahtlose, durchgängige Zahlungs- und Transaktionserfahrungen sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher anzubieten.

"Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit J.P. Morgan Payments, um Tap to Pay auf dem iPhone anzubieten und weiterhin innovative Zahlungslösungen für das Einkaufserlebnis bei Sephora zu entwickeln", erklärte Stefan Jensen, Vice President, Treasurer, bei Sephora. "Sephora folgt einer kundenorientierten Einstellung, und unser Ziel ist es, unserer Beauty-Community auf allen Wegen, die sie wählt, um bei uns einzukaufen, ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu bieten. Tap to Pay auf dem iPhone versetzt unsere Beauty Advisors in die Lage, kontaktlose Transaktionen nur mit einem iPhone durchzuführen, und zwar überall im Geschäft. Das ist eine Win-Win-Situation: Unsere Kunden erhalten eine transparente und sichere Transaktion, ohne in einer langen Warteschlange warten zu müssen, Zudem haben unsere Beauty Advisors mehr Freiraum, um wertvolle Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen."

J.P. Morgan Payments bietet mit Tap To Pay auf dem iPhone die Möglichkeit, Zahlungen von kontaktlosen Kreditkarten, Debitkarten und NFC-fähigen digitalen Geldbörsen auf Smartphones und Smartwatches zu akzeptieren.

Max Neukirchen, Global Head of Payments Commerce Solutions, J.P. Morgan Payments, kommentierte: "Den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, einfach zu tippen und zu gehen, ist sehr aufregend. Diese Lösung bedeutet, dass sich unsere Händler nicht mehr um bestimmte Probleme kümmern müssen, wie z. B. die Bluetooth-Verbindung des Kartenlesers, das Aufladen des Terminals oder die manuelle Eingabe von Kartendaten. Es wird ein wirklich flexibler Checkout-Prozess möglich, der für Händler und Kunden gleichermaßen von Vorteil ist."

Tap to Pay auf dem iPhone ist für die Benutzer sehr einfach. Der Mitarbeiter des Händlers wählt Tap to Pay auf dem iPhone aus, der Kunde hält seine kontaktlose Karte oder sein mobiles Gerät an das iPhone des Mitarbeiters, und dann wird die Zahlung nahtlos abgeschlossen.

J.P. Morgan Payments wird Tap to Pay auf dem iPhone im Laufe des nächsten Jahres auf US-Händler ausweiten, darunter auch auf kleine und mittelständische Unternehmen.

Über J.P. Morgan's Corporate Investment Bank

Die Corporate Investment Bank von J.P. Morgan ist ein weltweit führender Anbieter von Bank-, Markt- und Wertpapierdienstleistungen. Die wichtigsten Unternehmen, Regierungen und Institutionen der Welt vertrauen uns ihre Geschäfte in mehr als 100 Ländern an. Mit einem verwahrten Vermögen von 30,4 Billionen US-Dollar und Einlagen in Höhe von 647,5 Milliarden US-Dollar bietet die Corporate Investment Bank strategische Beratung, beschafft Kapital, verwaltet Risiken und sorgt für mehr Liquidität auf den Märkten der Welt. Weitere Informationen über J.P. Morgan finden Sie unter www.jpmorgan.com.

Über Sephora Americas

Seit seinem Beginn in Nordamerika vor 25 Jahren ist Sephora ein führendes Unternehmen im prestigeträchtigen Omnichannel-Einzelhandel. Es hat sich zum Ziel gesetzt, ein einladendes Beauty-Shopping-Erlebnis zu schaffen und die Menschen in unserer Gemeinschaft zu inspirieren, furchtlos zu sein. Mit dem Anspruch, unvoreingenommene Einkaufsunterstützung und ein persönliches Erlebnis zu bieten, lädt Sephora seine Kunden ein, Tausende von Produkten von mehr als 360 sorgfältig ausgewählten Marken zu entdecken, online und über unsere mobile App zu stöbern, Dienstleistungen im Beauty Studio zu genießen und mit fachlich geschulten Beauty Advisors in mehr als 600 Geschäften in Nord- und Südamerika in Kontakt zu treten. Und mit den neuen langfristigen strategischen Partnerschaften mit Einzelhändlern wie Zappos.com und Kohl's verfügen die Kunden über unzählige Möglichkeiten, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Einkaufsvorlieben Zugang zu Beauty zu erhalten. Die Kunden haben Zugang zum kostenlosen Beauty-Insider-Programm und zur digitalen Community, die zusammen das Erlebnis der leidenschaftlichen Kunden von Sephora bereichern.

Sephora ist ein branchenführender Verfechter von Diversität, Inklusion und Empowerment, der von unseren langjährigen Unternehmenswerten geleitet wird. Im Jahr 2019 führte Sephora einen neuen Slogan und ein Manifest mit dem Titel "We Belong to Something Beautiful" (Wir gehören zu etwas Schönem) eingeführt, um sein Engagement für die Förderung der Zugehörigkeit aller Kunden und Mitarbeiter zu bekräftigen und sich öffentlich für eine inklusivere Vision für den Einzelhandel in Nord- und Südamerika einzusetzen. Sephora setzt sich weiterhin für unsere Gemeinden ein und fördert die Inklusion in unserer Branche durch sein Programm für sozialen Einfluss und Gerechtigkeit, die Sephora DE&I Heart Journey.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.sephora.com/about-us und @Sephora in den sozialen Medien. Für Medienanfragen, frühere Pressemitteilungen, die Medienmappe und mehr besuchen Sie bitte unseren Sephora Newsroom oder per E-Mail an: ExternalComms@Sephora.com.

