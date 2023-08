Siemens hat die Übernahme des niederländischen Ladeinfrastruktur-Spezialisten Heliox angekündigt. Durch diesen Schritt will der deutsche Technologiekonzern sein Geschäft im Bereich Nutzfahrzeug-Ladelösungen stärken und auch in bestimmten regionalen Märkten schneller Fuß fassen. Zunächst zu Heliox: Der Ladeinfrastruktur-Spezialist mit Sitz in den Niederlanden beschäftigt gegenwärtig rund 330 Mitarbeitende. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...