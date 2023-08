DJ RWE verkauft tschechisches Gasspeichergeschäft für 360 Mio EUR an CEPS

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE verkauft sein Gasspeichergeschäft in Tschechien an die staatliche CEPS für 360 Millionen Euro. Der Erwerb sei durch CEPS am Mittwoch von der Regierung der Tschechischen Republik genehmigt worden und den Kaufvertrag habe man am Donnerstag unterzeichnet, teilte RWE mit.

RWE Gas Storage CZ ist laut RWE mit sechs unterirdischen Gasspeichern mit einem Gesamtbetriebsvolumen von über 2,7 Milliarden Kubikmetern der größte Betreiber von Gasspeichern in Tschechien. Gegenstand des Verkaufs sei das Unternehmen einschließlich aller 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

