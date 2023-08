Rund eineinhalb Monate ist Thyssenkrupp Nucera inzwischen eigenständig an der Börse notiert. Nach einem starken IPO ist es zuletzt etwas ruhiger geworden, in der kommenden Woche stehen dann erstmals Quartalszahlen vor der Tür. Ein weiteres positives Signal könnte dann bereits Anfang September folgen.Unter Experten gilt es quasi als sichere Sache, dass Nucera im September in den SDAX aufsteigen wird. Aktuell kommt der Wasserstoff-Spezialist auf eine Marktkapitalisierung von 2,77 Milliarden Euro. ...

