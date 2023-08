Mit großer Spannung warteten die Anleger auf die Quartalszahlen von Nvidia und es machte sich im Vorfeld einiges an Vorfreude breit. Der Konzern schraubte die Ziele für das zweite Quartal nach fulminanten Ergebnissen im ersten Quartal bereits ordentlich in die Höhe. Umso beeindruckender ist es, dass die Prognose nun einmal mehr deutlich übertroffen werden konnte. Der Höhenflug des Chipherstellers scheint noch lange nicht am Ende zu sein.Anzeige:Das zeigt sich schon beim Umsatz, den Nvidia (US67066G1040) im vergangenen Quartal um satte 88 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...