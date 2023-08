Der Börsengang von THYSSENKRUPPs Wasserstoff-Tochter NUCERA war ein voller Erfolg: Emissionspreis 20 € und Erstnotiz am 7. Juli bei 20,20 €. Anschließend ging es kurzzeitig bis auf 25,28 € in der Spitze hoch. Danach etablierte sich für längere Zeit eine Seitwärtsbewegung in der Range zwischen 22 und 23 €, aus der die Aktie zu Beginn dieser Woche nach unten herausgefallen ist. Damit stellt sich die grundsätzliche Frage, ob vorerst die Luft bei NUCERA raus ist. Der Bernecker Börsenkompass hat bei NUCERA vorsorglich ein Stop-Loss bei 20,85 € platziert.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken