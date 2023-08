Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mit TWINT innerhalb von 30 Tagen bezahlen



25.08.2023 / 07:00 CET/CEST





In Partnerschaft mit Swissbilling (Teil von CembraPay) führt TWINT schrittweise die neue Funktion «Später bezahlen» ein, die das Abwickeln von Zahlungen noch flexibler macht. Nutzerinnen und Nutzer können bei bestimmten Händlern wählen, ob sie sofort oder in 30 Tagen bezahlen wollen. Schon jetzt schätzen die über 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von TWINT die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der App in verschiedenen Alltagssituationen. Nun wird das Einkaufserlebnis mit TWINT noch flexibler. Nutzerinnen und Nutzer können bei bestimmten Händlern wählen, ob sie wie bis anhin sofort oder erst in 30 Tagen bezahlen möchten. Wie bereits im September 2022 angekündigt, arbeitet TWINT für die Umsetzung dieser Funktion mit der auf Rechnungskauflösungen spezialisierten Cembra Tochtergesellschaft Swissbilling (Teil von CembraPay) zusammen. Die Integration der Funktion «Später bezahlen» in die TWINT App ist genauso nahtlos und intuitiv wie Sofortzahlungen. Die Nutzerinnen und Nutzer tätigen ihren Einkauf wie bisher im Onlineshop ihrer Wahl und wählen TWINT als Zahlungsmittel. Bietet ein Händler die Option mit TWINT später zu bezahlen an, können die User beim Check-out ganz einfach über eine Schaltfläche auswählen, ob sie sofort oder innerhalb von 30 Tagen bezahlen wollen. So können die Nutzerinnen und Nutzer etwa vor der Bezahlung die Ware prüfen. Die Funktion weist damit ähnliche Vorteile auf wie der klassische Rechnungskauf, ist aber digital ins Einkaufserlebnis integriert. Händler bieten so eine bequeme Zahlungsoption an, die dem Bedürfnis der Kundschaft nach Flexibilität entspricht. Später bezahlen mit TWINT bietet Transparenz und Übersichtlichkeit. Über ein entsprechendes Portal, das aus der TWINT App heraus erreicht werden kann, behalten die Nutzerinnen und Nutzer stets den Überblick über getätigte oder noch anstehende Zahlungen. Zudem können sie automatisierte Zahlungen aktivieren. Mit dieser Option werden fällige Beträge automatisch nach 30 Tagen via TWINT bezahlt. Markus Kilb, CEO TWINT: «Mit der Lancierung der neuen Funktion möchten wir dem übergreifenden Ziel gerecht werden, das Leben der Nutzerinnen und Nutzer jeden Tag etwas einfacher zu machen. Schon jetzt bieten über drei Viertel der Online- und Offline-Geschäfte in der Schweiz ihren Kundinnen und Kunden ein bequemes Einkaufserlebnis mittels TWINT an. In Zusammenarbeit mit unserer Partnerin Swissbilling wird dieses jetzt noch ein ganzes Stück flexibler.» Holger Laubenthal, CEO Cembra: «Unsere Ambition ist es, Konsumentinnen und Konsumenten mittels neuer Technologie nutzerfreundliche Lösungen anzubieten. Genau das bietet das Angebot ‹Später bezahlen› von TWINT und Swissbilling. Damit denken wir den klassischen Rechnungskauf neu, nahtlos eingebettet in die digitalen Kaufprozesse der Kundschaft. Wir freuen uns, nun gemeinsam mit unserem Partner TWINT an den Markt zu gehen.» Kontakt Medien: Ettore Trento, Head Corporate Communications TWINT

Über TWINT

Mit TWINT bequem und sicher mit dem Smartphone bezahlen: an der Kasse im Supermarkt, im Online-Shop, beim Einkaufen im Hofladen, unter Freunden, im öffentlichen Verkehr oder beim Parkieren. Mit über fünf Millionen Nutzerinnen und Nutzern ist TWINT die führende Bezahl-App der Schweiz. TWINT AG gehört den grössten Schweizer Banken: BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank sowie SIX und Worldline. Über Swissbillling

Das 2011 in Lausanne gegründete Unternehmen Swissbilling hat sich auf dem Schweizer Markt zu einer führenden Anbieterin für Online- und Offline-Dienstleistungen im Bereich Rechnungskauflösungen entwickelt. Swissbilling gehört zu CembraPay, dem Buy Now Pay Later-Geschäftsbereich von Cembra, der die Tochtergesellschaften Swissbilling und Byjuno verbindet. Gemeinsam betreuen sie mehr als 1'200 Vertragspartner in der Schweiz. Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Cembra zählt über 1 Million Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus mehr als 40 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler. Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im 2023 Bloomberg Gender-Equality Index enthalten.



