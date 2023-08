In den vergangenen Monaten konnten Anleger mit RWE nicht viel gewinnen. Der Versorger befindet sich weiterhin in einem langfristigen Seitwärtstrend. Doch nachdem die untere Unterstützung einmal mehr gehalten hat, scheint nun eine schnelle Bewegung nach oben möglich. Was noch für steigende Kurse spricht und wie Anleger jetzt mit Hebel profitieren können, erfahren Sie im Trading-Tipp von DER AKTIONÄR TV.

