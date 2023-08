München (ots) -Erste WM-Hürde Japan mit kleinen Tücken, einer Sorge um Franz Wagner und nach einem Mini-Zoff geschafft. Deutschland siegt nach einer disziplinierten Leistung, zumindest in der 1. Halbzeit, mit 81:63 gegen den Gastgeber der Basketball-WM. "In der 2. Halbzeit sind wir ein wenig gestrauchelt", monierte Bundestrainer Gordon Herbert, der Kapitän Dennis Schröder in der Phase schonte. Schrecksekunde: Franz Wagner, den Marko Pesic im MagentaSport-Studio zum "legitimen Nachfolger von Dirk Nowitzki" kürte, knickte im letzten Viertel um, war stinksauer. Kapitän Schröder geriet in einer Auszeit mit Modo Lo hintereinander. "Wir waren noch nicht bei 100 Prozent" sagt Experte Pascal Roller. Kollege Per Günther sah ebenfalls "keine tolle 2. Halbzeit": "Es ist nicht so, wie man sich das wünscht, wenn man mit 20 Punkten das Auftaktspiel gewonnen hat. Ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Freude, mehr Leichtigkeit da ist."Nachfolgend die Stimmen und Clips zum deutschen WM-Start gegen Japan - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Nächster deutscher Auftritt: am Sonntag ab 9.30 Uhr gegen Australien, das 98:72 gegen Finnland gewann. Die 1. Gruppenphase läuft bis 30. August, am 31. August gibt's die Platzierungsspiele 17 bis 32, ab 1. bis 3. September läuft die 2. Gruppenphase. Die "Final-Phase" beginnt ab 5. September. MagentaSport zeigt alle WM-Spiele live.Deutschland - Japan 81:63 - Sorgen um Franz Wagner, Mini-Zoff in der AuszeitMagentaSport-Experte Pascal Roller hat die deutsche Nationalmannschaft noch nicht bei 100 Prozent gesehen. "Maodo Lo etwa ist noch nicht im Rhythmus", sagt Roller. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft startet mit einem deutlichen Sieg gegen Gastgeber Japan in das WM-Turnier. Als Dennis Schröder in der 2. Halbzeit geschont wird, verfällt das deutsche Team in eine passivere Rolle. Eine Szene, die das belegt: der unzufriedene Kapitän Schröder zofft sich mit Maodo Lo. Die Zoff-Szene: clipro.tv/player?publishJobID=M0JnbzhOZ3hTaHFMTDlzcWloUGdSU3hlQnRzYnZiOXZydmt1T3AyWm9aOD0=Schrecksekunde für Franz Wagner, der nach einer Wurfaktion umknickt: clipro.tv/player?publishJobID=eFhmcHFPWXM4KzZrRkNXWVB2a3lPdUJndnoyUnpsRTM5QStjcUFPVERIZz0=Stimmen von Trainer Herbert und Bruder Moritz + Szene mit Ärger:clipro.tv/player?publishJobID=WGlCQnk5cHRiSTVHbklaWVdQdzJ0M2xlZE5uOVRXSERpMFZKTGNWNDdTbz0=Die Stimmen zum Spiel: "Wir lernen aus dieser 2. Halbzeit"Bundestrainer Gordon Herbert: "Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, dann sind wir ein wenig gestrauchelt. Wir müssen da aber auch Japan loben, die das in der zweiten Hälfte gut gemacht haben. Ein Sieg ist ein Sieg und wir lernen aus dieser zweiten Hälfte."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K2hCUG5GSVVEQWRmZ0MvNzREQjBrTndNMlJjY09sYXlsblRpTVJoa0pKWT0=Moritz Wagner, mit 25 Punkten bester deutscher Werfer, freute sich, den Auftakt als "erledigt abhaken zu können: "Es gut für uns, so ins Turnier reinzukommen. Es war sehr anstrengend, ganz ehrlich. .....jetzt ist Goal-Time. Ich bin froh, dass ich da einen klaren Kopf habe. Defensiv kann man das noch viel besser machen. Da wachsen wir jetzt als Team."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K2NhU2M1cnR2NmRXRDg0MUhNVmhmSW40SnZXSmcrTUJuYk40TUw5UGk2MD0=Lob gab's vom Trainer Herbert: "Er kam von der Bank. Er hat eine fantastische Energie und viel Enthusiasmus. Er freut mich zu sehen, dass er heute ein echt gutes Spiel gemacht hat. Er gibt uns sehr viel Auftrieb von der Bank."Per Günthers Analyse: "Es ist nicht so, wie man sich das wünscht, wenn man mit 20 Punkten das Auftaktspiel gewonnen hat. Es war keine tolle zweite Halbzeit. Ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Freude, mehr Leichtigkeit da ist. Es war sehr viel Fokus, viel Arbeit."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M2RvaHFTeGdDL0dCRytkcE9zR2pNQU9sYk5FWTRlRTVaclZxalJ3QWdkWT0=Gast im Studio war der Geschäftsführer des FC Bayern Basketball, Marko Pesic, bei MagentaSport über die Entwicklung des deutschen Teams: "Das ist eine logische Entwicklung einer Generation, die schon sehr lange zusammenspielt. Und eine Kontinuität hat mit einem Trainer, der nicht nur das Know-How hat, sondern offensichtlich auch die Chemie zur Mannschaft hat, die perfekt funktioniert."Marko Pesic lobt Dennis Schröder:"Insgesamt mag ich das Selbstvertrauen der gesamten Mannschaft. Bei Dennis ist es eine logische Entwicklung. Man muss als Spitzensportler auch mal auf den Hintern fallen. Er hat viel dazugelernt, so benimmt er sich auch und so spielt er. Wir können froh sein, dass er immer spielt, das ist nicht selbstverständlich."Franz Wagner "legitimer Nachfolger von Dirk Nowitzki"Pesic zu Supertalent Franz Wagner, der er als "legitimen Nachfolger von Dirk Nowitzki" sieht: "Ich vergleiche die beiden nicht, aber er ist seit Dirk das größte Talent. Der beste Spieler, den wir haben, wenn man das Gesamtpaket anschaut. Das zeigt er nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern auch bei Orlando. Wir alle sollten ihn pflegen! Er wird die nächsten 10 Jahre, wenn er gesund bleibt, das machen kann, was Dirk Nowitzki gemacht hat. Das Gefühl für das Spiel ist überragend."Im anderen Duell der Gruppe E fährt Australien einen ungefährdeten Sieg (98-72) gegen Finnland ein.Zum Frühstück - PODCAST täglich mit Per Günther und Benni ZanderDen täglichen WM-Podcast von MagentaSport mit Experte Per Günther und Reporter Benni Zander. Die beiden berichten täglich in ihrem "WM-Tagebuch" aus Japan. Es wird auch buntere und unterhaltsame WM-Stories aufzeichnen. Auf allen Plattformen, wo's Podcast gibt.Die Basketball WM komplett live bei MagentaSportab 09:45 Uhr: Südsudan - Puerto Rico und Kap Verde - Georgienab 14:00 Uhr Topspiel USA - NeuseelandDeutsche Spiele in der Gruppenphase 1:27. August, ab 09.30 Uhr: Australien - Deutschland29. August, ab 08.30 Uhr: Deutschland - Finnland