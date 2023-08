DJ Aktien Schweiz mit leichten Abschlägen - Nestle stützt

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit leichten Abschlägen beendet. Im Fokus der Anleger stand die mit Spannung erwartete Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Dieser hielt sich hinsichtlich der künftigen Geldpolitik der Fed alle Optionen offen. Jedoch wurden Einlassungen Powells zur Inflation am Markt als eher falkenhaft aufgenommen, was die Aktienmärkte belastete.

Die US-Notenbank wird bezüglich weiterer Zinsanhebungen vorsichtig vorgehen, so Powell. Die Wirkung der bisherigen Zinsschritte sei noch nicht voll in der Wirtschaft angekommen. Zwei Monate mit guten Inflationsdaten seien jedoch nicht genug, um sicher zu sein, dass sich die Inflation dauerhaft in Richtung des Fed-Ziels bewege, führte der Fed-Chef aus. Die Inflation sei zwar gesunken, aber immer noch zu hoch.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 10.957 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,12 (zuvor: 19,14) Millionen Aktien. Gestützt wurde der SMI von der als defensiv geltenden Aktie des Index-Schwergewichts Nestle. Die Aktie legte um 0,5 Prozent zu. Daneben hielten sich auch Kühne & Nagel (+0,7%) gut.

Die Aktie des Pharmariesen Novartis gab 0,2 Prozent nach. Dass die Tochter Sandoz die FDA-Zulassung in den USA für ein Multiple-Sklerose-Medikament erhalten hat, bewegte den Kurs nicht. Es ist das erste Generikum für diese Anwendung. Die Titel des Wettbewerbers Roche verloren 0,4 Prozent.

Die Papiere des Luxuswerts Richemont büßten 0,8 Prozent ein, Swatch gaben im breiteren Markt 0,6 Prozent nach. Gesprächsthema im Luxusuhren-Sektor war die Übernahme der Juwelierkette Bucherer durch Rolex. Bucherer betreibt weltweit mehr als 100 Geschäfte, von denen derzeit 53 Rolex-Uhren verkaufen. Finanzielle Bedingungen zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Tagesverlierer waren UBS mit Abschlägen von 1,5 Prozent. Nachdem die Aktie am Vortag um 3,0 Prozent zugelegt hatte, dürften einige Anleger Gewinne mitgenommen haben.

