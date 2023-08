Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank haben den DAX am Nachmittag einen Großteil der anfänglichen Kursgewinne gekostet. Letztlich ging der deutsche Leitindex nahezu unverändert aus dem Handel, konnte auf Wochensicht aber trotzdem moderat zulegen.Zu Handelsschluss legte der DAX um 0,07 Prozent auf 15.631,82 Punkte zu. Auf Wochensicht verbuchte er damit ein Plus von 0,4 Prozent. Zuvor hatte der Index dreimal in Folge ein Minus verzeichnet. Der MDAX gab ...

