DJ Bayer-Investor Artisan Partners fordert Aufspaltung

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer ist nach Einschätzung von Investor Artisan Partners ein "Konglomerat", das größere Veränderungen vornehmen müsse, darunter die "Entflechtung" von zwei seiner drei Geschäftsbereiche. David Samra, Mitgründer und Portfoliomanager von Artisan International Value, sagte in einem Interview mit Reuters, der Investor habe noch vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 8. August einen Brief an Bayer geschrieben. Das Unternehmen habe "jede Menge Probleme", unter anderem eine zu hohe Verschuldung. Zudem hält Artisan Partners die Pharma-Sparte und das Geschäft mit verschreibungsfreien Gesundheitsprodukten (OTC) für zu klein. Reuters berichtet unter Berufung auf Daten von Refinitiv, dass der Hedgefonds mit 0,8 Prozent an Bayer beteiligt sein soll. Bayer wollte in der Sache keine Stellungnahme abgeben.

August 25, 2023 13:50 ET (17:50 GMT)

