Ist die Künstliche Intelligenz überschätzt? KI-Experte Florian Söllner hat sich jetzt in einem Interview klar dazu positioniert. Die Chancen würden überwiegen, die German Angst sei überzogen.Das Techthema des Jahres KI wirft Fragen auf. Biallo - Finanzexperten im Interview hat nun Florian Söllner direkt gefragt: Wer liegt richtig, die KI-Optimisten oder doch die KI-Skeptiker? Liegt die Wahrheit in der Mitte?Söllner dazu: "Ich sage radikal: Die Wahrheit liegt bei der KI nicht in der Mitte, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...