Das Unternehmen hat sich auf die Hersteller von Blockheizkraftwerken (KWK-Anlagen) spezialisiert. Der international aufgestellte Mittelständler bedient damit als "Hidden Champion" eine wichtige Nische im Markt für Energieerzeugung. Im ersten Halbjahr hat 2G ENERGY den Umsatz nachvorläufigen Zahlen um 18,9 % auf 135,5 Mio. € (H1 2022: 114 Mio. €) gesteigert. Im Heimatmarkt Deutschland erreichte 2G ein Umsatzplus von 8,2 % auf 83,7 Mio. €. Besonders stark legte der Umsatz in den Regionen übriges Europa (+ 54,9 %) und Nord-/Mittelamerika (+ 27,6 %) zu. Die Lieferengpässe bei der Materialversorgung sind dagegen überwunden, was laut CEO Christian Grotholt zu einer Output-Steigerung von 20 % führte. Am 7. September werden die offiziellen Halbjahreszahlen präsentiert. Gestern + 5 %. Charttechnisch besteht seit Mitte Juni (Hoch bei 30,05 €) aber weiter ein ungebrochener Abwärtstrend. Die nächste Unterstützung liegt hier bei 20,65 €.Mögliche Kursturbulenzen im Herbst können dabei Anlegern mit Weitblick interessanteEinstiegsgelegenheiten eröffnen.



