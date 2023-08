Die börsennotierte THYSSENKRUPP-Wasserstofftochter NUCERA hat im vergangenen Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende September) auf 7 Mio. Euro von zuvor 4 Mio. Euro. Den Umsatz konnte das Unternehmen von 99 Mio. Euro vor Jahresfrist auf 187 Mio. Euro fast verdoppeln. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das seit Juli börsennotierte Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum. Aufwendungen, um die steigende Nachfrage zu bedienen, werden aber wohl die Ebit-Marge belasten - diese ging im dritten Quartal auf 3,7 % (von 4,4 %) zurück. Das Management bestätigte seine Mittel- und Langfristziele, wonach etwa der Umsatz im Bereich alkalische Wasserelektrolyse im Geschäftsjahr 2023/24 auf 600 bis 700 Mio. Euro steigen soll. THYSSENKRUPP hatte NUCERA im Juli an die Börse gebracht, die Mehrheit aber behalten. Die Emission brachte 605 Mio. Euro ein. Mehr als 500 Mio. davon gingen an NUCERA selbst.



