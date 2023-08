Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4692/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/26 geht es um gute Karten für Andritz, News zu Kontron, Andritz, Valneva und Research zu FACC, SBO, EVN. Am Abend in "30x30" geht es dann um die Auflösung, in welchem Punkt ich anderer Meinung als Börsechef Christoph Boschan bin. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm- Stockpicking Österreich: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1? - Playlist 30x30 Finanzwissen pur ...

