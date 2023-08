Mit einem Plus von gut sechs Prozent gehört die Aktie von 2G Energy am Montag zu den größten Gewinnern auf dem deutschen Nebenwerte-Kurszettel. Rückenwind verleiht die Ankündigung einer Übernahme, mit der der Spezialist für Blockheizkraftwerke sein Produktportfolio im Bereich der Großwärmepumpen erweitern will.Konkret akquirierte 2G Energy bereits am 24. August den Wärmepumpenhersteller NRGTEQ aus dem niederländischen Rosmalen. Seit der Gründung im Jahr 2010 hat das Übernahmeobjekt etwa 600 Wärmepumpen-Projekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...