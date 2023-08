Zuletzt ist es ruhig geworden um den Trendsetter im E-Mobility-Segment. Das Papier hat ohnehin im Zuge der Korrektur der Tech-Werte in den USA wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Wie geht es mit der Aktie weiter?Die Tesla-Aktie spielt nach wie vor ihre chart- und markttechnischen Marken aus. "Die zuletzt an dieser Stelle erwähnte Support-Marke bei 211,23 US-Dollar konnte trotz generell großer Markt-Skepsis bis dato nachhaltig halten. An die "Doji"-Kerze vom 18.08.2023 und dem damit verbundenen Tagestief ...

