Keine Hoffnung für Deutschland in diesem Jahr. Während das hart sanktionierte Russland stark wächst, sieht das Institut für Wirtschaft eine deutliche Kontraktion für Deutschland in Höhe von -0,5 % für 2023. BYD macht Geld wie Heu. Die Fahrzeuge des chinesischen EV-Herstellers verkaufen sich wie geschnitten Brot und werden auch zum Exportschlager. Die Commerzbank unterliegt in den USA vor Gericht. Alte Vorwürfe aus der Finanzkrise gegen die Bank of New York Mellon wurden weitgehend abgelehnt.Asien folgt auch am Dienstag den starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...