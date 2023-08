Evotec hat am Dienstag die Halbjahresbilanz für 2023 vorgelegt. Während die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2022 noch bei 336,9 Millionen Euro lagen, steigen sie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 383,8 Millionen Euro an. Parallel dazu erhöhen sich auch die Herstellkosten der Umsätze von 273,7 Millionen Euro auf 284,3 Millionen Euro. Für ...

