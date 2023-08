Wasserstoff sorgte in der jüngeren Vergangenheit an den Börsen leider kaum noch für Euphorie, dafür aber für umso mehr besorgte Gesichter. Einige eher enttäuschende Zahlen aus dem Sektor in Kombination mit verschobenen Projekten trieben die Börsianer reihenweise in die Flucht. ThyssenKrupp Nucera hatte nun zur Abwechslung auch mal gute Nachrichten im Gepäck.Anzeige:Zu bewundern gab es zu Wochenbeginn frische Zahlen von ThyssenKrupp Nucera (DE000NCA0001), die kaum besser hätten ausfallen können. Im vergangenen ...

