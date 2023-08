Wien (www.fondscheck.de) - Kayvan Vahid wechselt als Head of Equity Europe Core & Value zu Allianz Global Investors, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion werde er den Bereich fundamental gemanagter europäischer Core- und Value-Strategien stärken und ausbauen.Vahid sei mehr als 20 Jahre bei UBS Asset Management aktiv gewesen, zuletzt als Deputy Head of Global Value Equity sowie Head of European Mid Cap Equities in London. In dieser Funktion habe er das Management diverser institutioneller und Publikumsfonds in globalen, europäischen und britischen Aktienmandaten verantwortet. Zuvor sei er bei der UBS Portfoliomanager für europäische Small und Mid Caps sowie European Equities Research Analyst gewesen. (29.08.2023/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...