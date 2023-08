Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ: SVA) ("SINOVAC" oder das "Unternehmen"), ein führender chinesischer Anbieter von biopharmazeutischen Produkten, bestätigte heute die Kenntnis von einem nicht angeforderten Teilübernahmeangebot von Alternative Liquidity Index LP zum Kauf von bis zu 10.000.000 Aktien des Unternehmens, was etwa 10,05 der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens entspricht, für 0,03 US-Dollar pro Aktie in bar.

Der Sinovac-Vorstand beabsichtigt, die Bedingungen des Übernahmeangebots zu prüfen, um die Vorgehensweise festzulegen, die seiner Meinung nach im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist. Der Vorstand beabsichtigt ferner, die Aktionäre binnen zehn Geschäftstagen nach Erhalt des Angebots über die Position des Vorstands bezüglich des Angebots zu informieren. Bis dahin wird den Aktionären des Unternehmens nachdrücklich empfohlen, keine Maßnahmen in Bezug auf das Übernahmeangebot zu ergreifen.

Über SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) ist ein in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen fokussiert, die vor menschlichen Infektionskrankheiten schützen.

Das Produktportfolio von SINOVAC umfasst u.a. Impfstoffe gegen COVID-19, gegen die durch das Enterovirus 71 (EV71) ausgelöste Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMD), gegen Hepatitis A, Windpocken (Varizellen), Grippe, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Pneumokokken-Erkrankungen, Mumps usw.

Der COVID-19-Impfstoff CoronaVac, ist weltweit in mehr als 60 Ländern und Regionen zur Verwendung zugelassen. Der Impfstoff Healive gegen Hepatitis A hat 2017 die Anforderungen der WHO-Präqualifikation erfüllt. Der EV71-Impfstoff Inlive ist ein innovativer Impfstoff in der Kategorie 1 der präventiven biologischen Produkte und seit 2016 in China auf dem Markt. 2022 erhielten der inaktivierte Polio-Impfstoff aus Sabin-Stämmen (sIPV) und der Varizellen-Impfstoff von SINOVAC die WHO-Präqualifikation.

SINOVAC war das erste Unternehmen, das die Zulassung für seinen H1N1-Grippeimpfstoff Panflu.1 erhielt, mit dem die Impfkampagne und das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung ausgestattet wurden. Als einziges Unternehmen liefert es den Impfstoff Panflu gegen die pandemische Grippe H5N1 für das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung.

SINOVAC engagiert sich kontinuierlich in der Pipeline-Entwicklung unter anderem von neuen Technologien, neuen Impfstoffen und anderen biomedizinischen Produkten. Wir werden ständig nach globalen Expansionsmöglichkeiten suchen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website www.sinovac.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230829250766/de/

Contacts:

Sinovac Biotech Ltd.

Helen Yang

Tel.: +86-10-8279 9720

E-Mail: ir@sinovac.com